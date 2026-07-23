Девять светофоров не работают сегодня в Нижнем Новгороде

Девять светофоров не работает в Нижнем Новгороде сегодня, 23 июля. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
Речь идет о светофорных объектах на пересечении проспекта Гагарина и улицы 40 лет Октября, улиц Большой Печерской и Сеченова, проспекта Гагарина и улицы Студенческой, проспекта Гагарина и улицы Ветеринарной, улиц Ивана Романова и Луначарского, а также на улице Космической (в районе дома № 40), Большой Печерской (около дома № 82) и на Московском шоссе (остановка «Улица Вторчермета»). Все они неисправны. Что касается светофора на пересечении улиц Новикова-Прибоя и Грекова, то он отключен до 17:00.
Водителей просят быть внимательными при движении на данных участках и пропускать пешеходов на переходе. Пешеходам, в свою очередь, нужно убедиться в безопасности перед выходом на проезжую часть.
Напомним, что с 4 августа на участках улицы Республиканской введут ограничения остановки и стоянки транспорта.