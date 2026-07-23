Только для севера: крымчане не смогут наблюдать солнечное затмение 12 августа

Солнечное затмение, которое произойдет 12 августа, не будет видно жителям Крыма, Краснодарского края и большинства регионов России. Космическое явление начнется в 19:30 по московскому времени и завершится после 22:00. Как рассказал «Кубань 24» руководитель Центра астрономии и космонавтики Краснодарского регионального отделения РГО, заведующий обсерваторией КубГУ Александр Иванов, увидеть его смогут только те, кто находится там, где Солнце в это время еще над горизонтом.