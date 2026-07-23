Поголовье крупного рогатого скота сократилось в Тамбовской области

На 1 июля 2026 года численность поголовья крупного рогатого скота (КРС) в сельскохозяйственных организациях Тамбовской области составила 25 тыс. голов. Свиней насчитывалось 1,2 млн, овец — 2,4 тыс., лошадей — 0,2 тыс., а птицы — 17,2 млн. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поголовье КРС уменьшилось на 3,5%, в том числе коров стало меньше на 6,9%. Количество овец сократилось на 2,6%, птиц — на 0,1%, тогда как свиней стало больше на 9,7%, а лошадей — на 2,6%. Соответствующую информацию опубликовал Тамбовстат.