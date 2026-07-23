ЕГЭ в Свердловской области не сдали 232 выпускника

Об этом на пресс-конференции рассказала первый заместитель министра образования Свердловской области Жанна Фрицко. По ее словам, за нарушения порядка проведения ЕГЭ были удалены шестнадцать человек, двое из которых использовали смарт-очки. Пересдать экзамены можно будет в сентябре.