В Петербурге откроют музей-квартиру Льва Гумилева после реэкспозиции

— В рамках реэкспозиции в мемориальном пространстве музея были использованы мультимедийные технологии. Теперь в квартире можно услышать стихи и голос Анны Ахматовой, читающей свои воспоминания, а также фрагменты произведений самого Гумилева, — отметил вице-губернатор Борис Пиотровский.