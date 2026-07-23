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В Петербурге откроют музей-квартиру Льва Гумилева после реэкспозиции

Музей-квартира Льва Гумилева возобновит работу после годового перерыва.

Источник: Пиотровский Online

С 31 июля Музей-квартира Льва Гумилева вновь откроет свои двери для посетителей после обновления экспозиции. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. Гости смогут ознакомиться с новым выставочным проектом «Я согласен быть…». Он посвящен научной деятельности, литературному творчеству и переводам Льва Николаевича Гумилева.

— В рамках реэкспозиции в мемориальном пространстве музея были использованы мультимедийные технологии. Теперь в квартире можно услышать стихи и голос Анны Ахматовой, читающей свои воспоминания, а также фрагменты произведений самого Гумилева, — отметил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Исторические обои, найденные во время реставрации, теперь дополнены архивными фотографиями и кадрами через видеомонтаж, чтобы создать эффект погружения в атмосферу прошлого.