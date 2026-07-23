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В Волгограде ушел из жизни экс-директор «Каустика» и бывший депутат Олег Болотин

Государственный деятель умер на 88-м году жизни.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде ушел из жизни депутат Облдумы трех созывов, бывший генеральный директор «Каустика» Олег Болотин. Ему было 87 лет. О смерти своего коллеги сообщили представители депутатского корпуса. Олег Георгиевич стоял у истоков формирования регионального парламента. О месте и времени прощания с ним пока не сообщается.

Олег Болотин был одним из ведущих руководителей химической отрасли. Начав свою трудовую деятельность в 1956 году, он от ученика электросварщика вырос до руководителя крупнейшего химпредприятия региона. В 1998 году Болотина впервые выбрали депутатом облдумы, позже он еще дважды переизбирался в состав парламента. Государственный деятель имел множество высоких наград.