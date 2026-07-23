В Волгограде ушел из жизни экс-директор «Каустика» и бывший депутат Олег Болотин

В Волгограде ушел из жизни депутат Облдумы трех созывов, бывший генеральный директор «Каустика» Олег Болотин. Ему было 87 лет. О смерти своего коллеги сообщили представители депутатского корпуса. Олег Георгиевич стоял у истоков формирования регионального парламента. О месте и времени прощания с ним пока не сообщается.