Открытки с Днём следователя 2026. Красивые картинки и поздравления 25 июля

День следователя — профессиональный праздник сотрудников следственных органов, который ежегодно отмечают 25 июля. В этот день поздравляют специалистов, чья работа связана с расследованием преступлений, поиском доказательств и установлением истины.
Дата празднования выбрана не случайно: именно 25 июля 1713 года император Пётр I учредил первые специализированные следственные органы — следственные канцелярии, которые занимались расследованием наиболее важных государственных преступлений.
В честь праздника сайт perm.aif.ru подготовил красивые открытки с Днём следователя 2026. Это отличный способ поздравить коллег, друзей и близких. Картинки можно скачать бесплатно и отправить в любом мессенджере: для этого выберите подходящую и нажмите на красную кнопку «Скачать» под ней.