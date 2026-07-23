В центре Калининграда мужчина получил ножевое ранение в грудь

По предварительным данным, инцидент произошел ранним утром у развлекательного заведения на улице Черняховского. Между мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого подозреваемый ударил оппонента ножом в грудь. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.