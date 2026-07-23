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В центре Калининграда мужчина получил ножевое ранение в грудь

В полицию Ленинградского района Калининграда поступило сообщение из больницы: в приемный покой доставили 40-летнего мужчину с колото-резаным ранением грудной клетки. Полицейские установили, что телесные повреждения ему нанес 52-летний житель Гурьевска, которого задержали сотрудники ППС. По предварительным данным, инцидент произошел ранним утром у развлекательного заведения на улице Черняховского. Между…

Источник: Янтарный край

В полицию Ленинградского района Калининграда поступило сообщение из больницы: в приемный покой доставили 40-летнего мужчину с колото-резаным ранением грудной клетки.

Полицейские установили, что телесные повреждения ему нанес 52-летний житель Гурьевска, которого задержали сотрудники ППС.

По предварительным данным, инцидент произошел ранним утром у развлекательного заведения на улице Черняховского. Между мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого подозреваемый ударил оппонента ножом в грудь. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

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