В ЗАГСе по Красноярскому краю рассказали, как сменить фамилию после свадьбы

В ЗАГСе по Красноярскому краю рассказали, как правильно поменять фамилию после свадьбы. Существует два варианта. Первый — при заключении брака. Желание взять фамилию мужа/жены указывается в заявлении на регистрацию брака. Новая фамилия будет вписана в свидетельство о браке.