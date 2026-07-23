Жара и дожди. Погода в Перми и Пермском крае на выходные 25, 26 июля

В эти выходные, 25 и 26 июля, в Перми и Пермском крае ожидается жаркая погода. Однако, согласно прогнозам синоптиков, на территории региона могут пройти кратковременные дожди. Подробный прогноз погоды — в материале сайта perm.aif.ru.
Какая погода будет в Перми 25 июля 2026 года?
По данным Пермского ЦГМС, ночью температура воздуха составит +17… +19 °C. В краевой столице пройдёт кратковременный дождь. Воздух слабый и неустойчивый.
Днём станет заметно теплее, столбик термометра поднимется до +29… +31 °C. Преимущественно без осадков. Воздух слабый и неустойчивый.
Какая погода будет в Перми 26 июля 2026 года?
По данным Пермского ЦГМС, ночью температура воздуха составит +18… +20 °C. Преимущественно без осадков. Воздух юго-восточный, 2−7 м/с.
Днём столбик термометра поднимется до +30… +32 °C. Преимущественно без осадков. Воздух юго-восточный, 2−7 м/с.
Какая погода будет в Пермском крае 25 июля 2026 года?
По данным Пермского ЦГМС, ночью температура воздуха составит +15… +20 °C. На территории региона пройдёт кратковременный дождь. Воздух слабый и неустойчивый.
Днём потеплеет, столбик термометра поднимется до +27… +32 °C. Местами возможен кратковременный дождь, гроза. Воздух слабый и неустойчивый.
Как рассказал доктор географических наук Андрей Шихов, в субботу начнётся формирование нового антициклона над Южным Уралом, при этом грозы ещё вполне возможны во многих районах, включая Пермь. А в воскресенье по периферии этого усиливающегося антициклона начнётся первый за лето вынос тропического воздуха из Средней Азии и установлению сильной жары, которая, по данным эксперта, ориентировочно продлится три дня.
Какая погода будет в Пермском крае 26 июля 2026 года?
По данным Пермского ЦГМС, ночью температура воздуха составит +16… +21 °C. Ожидается кратковременный дождь. Воздух юго-восточный, 2−7 м/с.
Днём столбик термометра поднимется до +29… +34 °C. Преимущественно без осадков. Воздух юго-восточный, 2−7 м/с.
Кроме того, в случае выпадения большого количества осадков в бассейнах рек 23 июля в выходные возможны резкие подъёмы воды.
Кстати.
25 июля на городской эспланаде в Перми пройдёт последний день работы фестивального городка «Города встреч» (0+). Хедлайнером вечера станет известных певец Пётр Налич. А ещё в эти выходные в Кировском районе состоится фестиваль «Причал» (0+). Подробнее о том, куда сходить в Перми 25 и 26 июля, — в материале сайта perm.aif.ru.