Жара и дожди. Погода в Перми и Пермском крае на выходные 25, 26 июля

Как рассказал доктор географических наук Андрей Шихов, в субботу начнётся формирование нового антициклона над Южным Уралом, при этом грозы ещё вполне возможны во многих районах, включая Пермь. А в воскресенье по периферии этого усиливающегося антициклона начнётся первый за лето вынос тропического воздуха из Средней Азии и установлению сильной жары, которая, по данным эксперта, ориентировочно продлится три дня.