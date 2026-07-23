Более 136 тысяч человек нашли работу по итогам ярмарки трудоустройства

Более 136 тыс. человек вышли на работу по итогам всероссийской ярмарки трудоустройства. Об этом сообщили в правительстве РФ по итогам заседания проектного комитета по нацпроекту «Кадры», которое провела вице-премьер Татьяна Голикова.
Мероприятие проводится по федеральному проекту «Человек труда». В региональном этапе ярмарки в этом году приняли участие свыше 500 тысяч человек. Из них были трудоустроены 66,6 тысячи. Мероприятия федерального этапа посетили свыше 470 тысяч человек. Из них предложения о трудоустройстве получили более 70 тысяч человек.
При поддержке федпроекта «Человек труда» также расширяется конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии». Число номинаций выросло с 20 до 25, а количество региональных этапов увеличилось почти вдвое.
Кроме того, на заседании обсудили и другие результаты реализации нацпроекта. Так, по федпроекту «Управление рынком труда» формируется и ежегодно обновляется прогноз потребности отраслей в кадрах. Для этого проведен опрос среди более чем 330 тыс. работодателей. Центры занятости модернизируются и становятся современными центрами «Работа России». В текущем году обновят 295 таких учреждений в 14 регионах.
По федпроекту «Активные меры содействия занятости» проводится профессиональное переобучение и реализуются программы дополнительного образования. 72,7 тыс. человек направлены на обучение, а 32 тыс. уже завершили его. Среди наиболее популярных программ — «Специалист по работе с системами ИИ», «Помощник по уходу», «Сварщик ручной дуговой сварки».
А по проекту «Образование для рынка труда» на платформе «Работа России» опубликованы национальные рейтинги вузов и колледжей по трудоустройству выпускников. Это поможет абитуриентам выбрать будущую востребованную профессию.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.