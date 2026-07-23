Более 136 тысяч человек нашли работу по итогам ярмарки трудоустройства

Мероприятие проводится по федеральному проекту «Человек труда». В региональном этапе ярмарки в этом году приняли участие свыше 500 тысяч человек. Из них были трудоустроены 66,6 тысячи. Мероприятия федерального этапа посетили свыше 470 тысяч человек. Из них предложения о трудоустройстве получили более 70 тысяч человек.