«ДАУ», а также фильмы Макдоны и Бойла покажут на Венецианском фестивале

В 2026 году европейские кинофестивали поддерживают друг друга в сокращении голливудского присутствия: как и в Каннах, в Венеции фокус на режиссеров из региона, ближневосточное и азиатское авторское кино. Помимо французских кинематографистов вроде Седрика Кана и Стефана Бризе, в основном конкурсе засветились имена Вернера Херцога и Али Аббаси, Хирокадзу Корееды и Ильи Хржановского, Мартина Макдоны и Ли Чхан-дона. Американцы, впрочем, в конкурс просочились в лице Кейси Аффлека и Лэнса Оппенхайма.
Ожидается, что Рассел Кроу посетит Венецию, чтобы представить свой полнометражный документальный фильм What Love Builds, рассказывающий о выступлениях и гастролях его группы Indoor Garden Party в Европе, США, Великобритании и Австралии.
Фестиваль откроет мировая премьера фильма Дэнни Бойла «Чернила» — она обозначена во внеконкурсной программе. Действие этой биографической драмы разворачивается в 1960-х годах, Гай Пирс играет противоречивого бизнес-магната Руперта Мердока, а Джек О’Коннелл — Ларри Лэмба, редактора британского таблоида The Sun, принадлежащего Мердоку. Netflix недавно приобрел права на показ фильма в США.
Возвращение «ДАУ» в фестивальный круг — одно из примечательных событий, учитывая, что новостей о проекте Хржановского не было с 2020 года. Изначально он был задуман как относительно традиционный байопик о физике Льве Ландау. Но съемки превратились в огромный эксперимент: в Харькове построили советский научный институт, поселили там сотни участников и накопили сотни часов материала. Из него появились «ДАУ. Наташа», «ДАУ. Дегенерация» и другие фильмы. Однако часть «ДАУ: Мать» режиссер придержал, поскольку она была более масштабной, чем другие. На полноценную сборку фильма Хржановский потратил еще два года. Для Венеции этот проект станет фильмом-хеппенингом.
Лента Кейси Аффлека «Компания» — готическая мистерия в трех временных пластах: в 1975-м женщина по имени Эвелин является на праздник и начинает рассказ о стареющем отшельнике Томе, который спас заблудившуюся актрису; затем уже сама актриса рассказывает историю о семье фермера, которая приютила бродягу, потом сюжеты связываются между собой и старые преступления возвращаются в жизнь следующих поколений.
White Horse Nine — черная комедия от Мартина Макдоны, напоминающая по структуре «Залечь на дно в Брюгге», только не с киллерами, а с агентами ЦРУ, и не в Бельгии, а на острове Пасхи накануне чилийского переворота 1973 года, когда был свергнут президент Сальвадор Альенде.
В «Бункере» Флориана Зеллера («Отец») снова встречается в кадре дуэт Пенелопы Крус и Хавьера Бардема. На этот раз они разыграют психологический триллер о браке, который начинает разрушаться из-за одного сомнительного профессионального решения. Зеллер написал сценарий специально для Крус и Бардема. Он говорил, что артисты пошли на довольно смелое исследование интимной и эмоциональной территории именно как настоящая пара. Так что фильм сознательно использует дополнительное напряжение между актерами и их экранными персонажами: зритель знает, что перед ним супруги, играющие кризис многолетнего брака.
Внеконкурсная часть фестиваля выглядит как средоточие политических высказываний. Палестинский режиссер Ахмед Хассуна представит документальный фильм «Гражданин Усама», рассказывающий о фотографе, который пытается совмещать роли отца и журналиста, одновременно запечатлевая реалии войны в Газе. Украинский режиссер Сергей Лозница привезет Imperium — архивную документалку об СССР как атомизированной империи. Фильм собран из ранее не публиковавшихся материалов, которые были сделаны кинематографистами из Италии в 1970—1973 годах. Это около 400 катушек Super 16, созданных для проекта «Народы и обычаи СССР в 1970-е годы». Съемочные группы побывали более чем в 20 регионах и республиках — от Арктики и Дальнего Востока до Средней Азии, Кавказа, Карпат и Москвы.
Программа 83-го Венецианского кинофестиваля.
Основной конкурс.
«Компания» — Кейси Аффлек (в ролях Ник Нолти, Бен Мендельсон, Скотт МакНири, Индиана и Аттикус Аффлеки).
«Чернила» (Ink) — Дэнни Бойл (фильм открытия фестиваля).
A Bit of Light — Али Аббаси (иранско-датский режиссер, призер европейских кинофестивалей).
Ritorno A Buenos Aires — Марко Бечис (чилийский и итальянский кинорежиссер, сценарист и продюсер).
Un Bon Petit Soldat — Стефан Бризе (Франция, в ролях Аличе Рорвахер, Винсан Линдон и Дэвид Талбот).
Il Fuoko che ti Porti Dentro — Эдоардо де Анджелис (Италия).
Woman Unknown — Мэй эль-Туки (Египет).
Bucking Fastard — Вернер Херцог (в ролях Руни и Кейт Мара, Орландо Блум, Донал Глиссон).
15/18 (A Place to Heal) — Седрик Кан (Франция).
«Дау» — Илья Хржановский (Теодор Курентзис, Радмила Щеголева, Анатолий Васильев).
«Оглянись назад» — Хирокадзу Корээда (Япония).
Possible Love — Ли Чан-дон (Южная Корея).
Wild Horse Nine — Мартин Макдона (в ролях Сэм Рокуэлл, Джон Малкович, Том Уэйтс).
Succedera Questa Notte — Нанни Моретти (Италия, в главной роли Луи Гаррель).
Primetime — Лэнс Оппенхайм (в ролях Роберт Паттинсон, Мерритт Уивер, Скайлер Гизондо).
«Эхокамера» — Андреа Паллаоро (в ролях Лука Маринелли, Алисия Викандер и Сьюзан Сарандон).
Un Peu Avant Minuit — Никола Паризе (Франция).
LÉstranea — Паоло Стрипполи (Италия).
«Мистер Нельсон, вы убивали людей?» — Синья Цукамото (в ролях Джеффри Раш и Родни Хикс).
«Бункер» — Флориан Зеллер (в ролях Пенелопа Крус, Хавьер Бардем, Патрик Шварценеггер и Пол Дано).
Вне конкурса.
Holly Wood Dust — Виктор Коссаковский.
«Маск» — Алекс Гибни.
«Мои нежелательные друзья. Часть вторая. Исход» — Джулия Локтев.
«Imperium» — Сергей Лозница (Украина).
«Гражданин Усама» — Ахмед Хассуна (Палестина).
«Oasis: Don’t Look Back in Anger» — Дилан Соверн, Уилл Ловлейс.
«Изнутри: Архитектура Питера Цумтора» — Вим Вендерс.
«What Love Builds» — Рассел Кроу.
Makikiraan Po (Let Us Through Dear Ancestors) — Лав Диаз.
Father Joe («Отец Джо») — Бартелеми Гроссман (в ролях Кифер Сазерленд и Аль Пачино).
Dio Ride — Джованни Веронези.
Nessun Dolore — Джанни Амелио.
Dust — Цай Минлян.
Place To Be — Корнель Мундруцо (в ролях Тайка Вайтити, Памела Андерсон, Мюррей Бартлетт).
«Нет рая, если тебя убивает женщина» — Халкаут Мустафа.
Arrested Memory — Сабу.
The Basics of Philosophy — Пол Шрадер (в ролях София Бутелла, Билл Пулман).
Un Bon Avocat — Тристан Сегела.
«Юпитер» — Александр Смиа.
Также вне конкурса курдско-норвежский режиссер Халкаут Мустаффа представит свой полнометражный фильм «Нет рая, если тебя убивает женщина», рассказывающий историю курдско-норвежской женщины-снайпера, которая возвращается на поле боя, откуда когда-то сбежала, движимая местью и отчаянной надеждой спасти свою младшую сестру, все еще находящуюся в плену у ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в России).
Закроет фестиваль фильм «Dio Ride», последняя работа итальянского режиссера Джованни Веронези, также обозначенная во внеконкурсной секции. В фильме, название которого можно перевести как «Бог смеется», Пьерфранческо Фавино играет монаха в Тоскане XVII века, которому удается говорить о Боге более оптимистично, чем принято в церкви. Однако его легкомысленный подход вызывает враждебность клира.
Жюри основного конкурса 83-го Венецианского фестиваля возглавит Мэгги Джилленхол, режиссер картин «Невеста» и «Незнакомая дочь». Она станет четвертой женщиной на этой должности за последние пять лет после Изабель Юппер, Джулианны Мур и Кейт Бланшетт. В ее команде будут гонконгский кинематографист Джонни То, тунисская постановщица Каутер Бен Ханья, афганская режиссер Шахрбану Садат, французский режиссер и сценарист Ксавье Джанноли, композитор фильма «Бруталист» Даниэль Блумберг и проживающий в США итальянский киновед Франческо Казетти.
Джордж Клуни и Эллен Бёрстин на фестивале получат награды за вклад в мировой кинематограф и карьерные достижения. 83-й Венецианский кинофестиваль пройдет со 2 по 12 сентября.
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