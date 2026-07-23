«ДАУ», а также фильмы Макдоны и Бойла покажут на Венецианском фестивале

Возвращение «ДАУ» в фестивальный круг — одно из примечательных событий, учитывая, что новостей о проекте Хржановского не было с 2020 года. Изначально он был задуман как относительно традиционный байопик о физике Льве Ландау. Но съемки превратились в огромный эксперимент: в Харькове построили советский научный институт, поселили там сотни участников и накопили сотни часов материала. Из него появились «ДАУ. Наташа», «ДАУ. Дегенерация» и другие фильмы. Однако часть «ДАУ: Мать» режиссер придержал, поскольку она была более масштабной, чем другие. На полноценную сборку фильма Хржановский потратил еще два года. Для Венеции этот проект станет фильмом-хеппенингом.