Новые суда запустят между Нижним Новгородом и Бором

Между Нижним Новгородом и Бором появятся новые пассажирские суда. Об этом рассказал глава Борского округа Алексей Боровский.
Компания ООО «Водолет» намерена в 2027 году расширить речное сообщение между Нижним Новгородом и Бором. В планах перевозчика — запуск современных экоходов с увеличенной вместимостью, которые позволят усилить транспортное обслуживание маршрута.
Сейчас на линии работают суда типа «Валдай». После инцидента на канатной дороге и временного прекращения работы переправы количество рейсов было существенно увеличено, чтобы обеспечить бесперебойную перевозку пассажиров.
Алексей Боровский также акцентировал внимание на необходимости строгого соблюдения правил навигации. Он настоятельно рекомендовал жителям не использовать маломерные суда, лодки и сапборды на судовом ходу канала реки Везлома.
По словам чиновника, эта акватория предназначена исключительно для движения регулярных пассажирских судов. Глава округа призвал граждан держаться ближе к берегу и вне фарватера — это позволит избежать аварийных ситуаций и обеспечит безопасность на воде.
Ранее регулярный речной маршрут возобновили между Дзержинском и Нижним Новгородом.