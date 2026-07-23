Жителей Уфы предупредили о последствиях купания в озере парка «Кашкадан»

Как сообщил «Башинформу» собственный источник, на пляже озера парка «Кашкадан» появились предупреждающие таблички «Осторожно церкариоз». Информация об их установке разлетелась и в соцсетях. Информагентству пояснили, что, предварительно, в начале купального сезона были выявлены случаи этого заболевания среди отдыхавших, поэтому во время выездного заседания временной рабочей группы Общественной палаты РБ общественного мониторинга набережной реки Белой и пляжей в Уфе ответственным ведомствам были даны рекомендации по установке предупреждающих табличек, чтобы, увидев их, люди могли самостоятельно принять решение — купаться в водоеме или нет.