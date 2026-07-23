Молодые семьи с детьми в Севастополе будут получать компенсацию за аренду жилья

При появлении в семье первого ребенка город предоставляет компенсацию в размере 50% от арендной платы, но не более 19 325 рублей в месяц. Если в семье рождается второй или последующий ребенок, размер компенсации увеличивается до 75%, но также ограничен 33 787 рублями в месяц.