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Молодые семьи с детьми в Севастополе будут получать компенсацию за аренду жилья

При рождении первого ребенка город компенсирует 50% арендной платы.

Источник: Комсомольская правда

В Севастополе начнут компенсировать часть расходов на аренду жилья молодым семьям, у которых появились дети с 1 января 2025 года. Такое решение принято на заседании регионального правительства.

При появлении в семье первого ребенка город предоставляет компенсацию в размере 50% от арендной платы, но не более 19 325 рублей в месяц. Если в семье рождается второй или последующий ребенок, размер компенсации увеличивается до 75%, но также ограничен 33 787 рублями в месяц.

Для получения поддержки необходимо, чтобы рождение ребенка было зарегистрировано в ЗАГСе Севастополя. Оба родителя или единственный родитель должны быть гражданами РФ и проживать в этом городе. Возраст родителей на момент обращения не должен превышать 35 лет. Также требуется официально заключенный договор найма жилья сроком от 6 месяцев.

Заявление можно подать через портал «Госуслуги» или в МФЦ. Программа поддержки молодых семей будет действовать до 31 декабря 2027 года.

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