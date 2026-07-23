«Недавно сделали велодорожку — теперь там палатка»: калининградка пожаловалась на торговлю в районе Артиллерийской

На улице Мариенко в Калининграде у пересечения с Артиллерийской торговая палатка с фруктами ежедневно занимает пешеходную зону. Об этом «Клопс» рассказала местная жительница Кристина.
По словам девушки, участок здесь обновили относительно недавно: сделали тротуар и велодорожку. Люди не успели порадоваться, как там возникла нелегальная торговля. На этом месте регулярно ставят палатку, а товары разгружают прямо на дороге.
Юрист Пётр Губенко пояснил, что в ПДД есть пункт 9.9, который разрешает транспортным средствам, перевозящим грузы, подъезжать к торговым объектам через обочину, тротуар, пешеходные и велосипедные дорожки. Но в этой истории, по его словам, есть несколько важных нюансов.
«Если прилавок поставлен без документов, то вопрос уже не только к водителю, но и к законности размещения объекта. Второй нюанс — была ли реальная необходимость заезжать на тротуар», — вопрошает Губенко.
По словам юриста, если машину можно остановить на проезжей части по правилам, а нести товар до палатки нужно меньше 10 метров, это ставит под сомнение необходимость въезда на пешеходную зону.
Губенко также сослался на приказ Минтруда России от 28 октября 2020 года № 753н: по его словам, там указано, что перемещение груза на носилках допускается на расстояние до 50 метров. В случае с Мариенко, считает юрист, путь от возможного места остановки до палатки значительно короче.
«Есть и ещё одна тонкость. Пункт 9.9 ПДД говорит о возможности подъехать через тротуар, пешеходную или велосипедную дорожку, но не даёт отдельного разрешения останавливаться на них», — уверяет Губенко.
На практике, отмечает юрист, на это часто закрывают глаза: раз можно подъехать, значит, реально и встать. Но смысл нормы, по его мнению, другой: она нужна для тех объектов, к которым иначе добраться нереально, а водитель всё равно должен искать место для остановки, где это не запрещено правилами.
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