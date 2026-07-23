«Недавно сделали велодорожку — теперь там палатка»: калининградка пожаловалась на торговлю в районе Артиллерийской

На практике, отмечает юрист, на это часто закрывают глаза: раз можно подъехать, значит, реально и встать. Но смысл нормы, по его мнению, другой: она нужна для тех объектов, к которым иначе добраться нереально, а водитель всё равно должен искать место для остановки, где это не запрещено правилами.