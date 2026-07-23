«Знаковые места и здания»: этим летом в Москве предлагают больше исторических маршрутов

Всё чаще организаторы делают ставку на камерные экскурсии, где внимание уделяется не только известным достопримечательностям, но и деталям городской среды — старинным фасадам, внутренним дворам, историческим вывескам и памятникам архитектуры, которые нередко остаются незамеченными в повседневной жизни.