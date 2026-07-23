Фонд капремонта отремонтировал 63 крыши и 23 лифта в области

Фонд продолжает работы на уникальных исторических зданиях. В работе — 13 объектов культурного наследия, включая объект федерального значения в Черняховске (жилой ансамбль «Пёстрый ряд» на Элеваторной, 6 и 10). Там ремонтируют фасады, крыши и инженерные системы. В Советске завершают капремонт памятника архитектуры на Школьной, 9, полностью вернув ему исторический облик. Также преображают и дома советского времени: завершаются работы на Московском проспекте, 116, 120, на Фрунзе, 73, 75, и на Литовском валу, 23. Продолжают ремонт на проспекте Мира, 50−56А.