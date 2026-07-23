На Выборгском шоссе завершается ремонт трамвайных путей

На Выборгском шоссе в Петербурге завершается обновление трамвайных путей. В нормативное состояние приводят полотно протяженностью свыше 7 километров одиночного пути, сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.
В настоящее время продолжается раскладка современной рельсошпальной решетки. При ремонте используют железобетонные шпалы, обладающие устойчивостью к воздействию окружающей среды, и рельсы повышенной прочности.
Ведомство напомнило, что в прошлом году провели масштабную модернизацию трамвайных путей на проспекте Энгельса.