Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Выборгском шоссе завершается ремонт трамвайных путей

Уже закончены демонтаж устаревших путей и устройство основания из щебня.

Источник: пресс-служба КРТИ

На Выборгском шоссе в Петербурге завершается обновление трамвайных путей. В нормативное состояние приводят полотно протяженностью свыше 7 километров одиночного пути, сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

В настоящее время продолжается раскладка современной рельсошпальной решетки. При ремонте используют железобетонные шпалы, обладающие устойчивостью к воздействию окружающей среды, и рельсы повышенной прочности.

Ведомство напомнило, что в прошлом году провели масштабную модернизацию трамвайных путей на проспекте Энгельса.