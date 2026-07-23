Власти: с начала года ФКР выполнил более 430 видов работ в 198 МКД Калининградской области

ФКР ведёт работы на уникальных исторических зданиях. Сейчас в работе — 13 объектов культурного наследия. В их числе объект федерального значения — часть жилого ансамбля «Пёстрый ряд» на Элеваторной, 6 и 10 в Черняховске. Там помимо фасадной части и крыши ремонтируют инженерные системы внутри дома. В Советске завершают капремонт памятника архитектуры на Школьной, 9. Зданию полностью вернули исторический облик и сохранили историческую керамическую черепицу на верхнем этаже главного фасада.