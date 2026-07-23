От детсада до пешеходного перехода: Андрей Кропоткин встретился с жителями ЖК «Родина»

Председатель Законодательного собрания Андрей Кропоткин провёл рабочую встречу с жителями ЖК «Родина» на улице Коммунистической, 24−26. Об этом парламентарий рассказал «Клопс».
Один из главных вопросов — строительство детского сада. Район активно развивается, молодых семей становится всё больше, поэтому потребность в дополнительных местах для детей будет расти. По мнению Андрея Кропоткина, заниматься решением этого вопроса необходимо уже сейчас.
Жители также пожаловались на работу пивного магазина на первом этаже дома. По их словам, там могли продавать алкоголь после установленного времени. Андрей Кропоткин подготовит обращение в администрацию Калининграда с просьбой провести проверку, в том числе рассмотреть возможность контрольной закупки.
Удалось достичь конкретной договорённости по обустройству пешеходного перехода. 5 августа специалисты комитета дорожного хозяйства выйдут на место и проведут обследование. После этого будет определён перечень необходимых работ.
Ещё одна проблема, о которой регулярно говорят жители Московского района, — надписи и граффити на фасадах домов. Андрей Кропоткин отметил, что здесь необходима постоянная системная работа городских служб и правоохранительных органов.
По всем вопросам председатель Заксобрания также подготовит необходимые обращения и проконтролирует их рассмотрение.
«Спасибо жителям за активность, неравнодушие и готовность вместе работать над тем, чтобы район становился безопаснее, удобнее и комфортнее для семей и детей», — заключил Андрей Кропоткин.