От детсада до пешеходного перехода: Андрей Кропоткин встретился с жителями ЖК «Родина»

Жители также пожаловались на работу пивного магазина на первом этаже дома. По их словам, там могли продавать алкоголь после установленного времени. Андрей Кропоткин подготовит обращение в администрацию Калининграда с просьбой провести проверку, в том числе рассмотреть возможность контрольной закупки.