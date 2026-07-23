Эксперт Архипов объяснил, на что обратить внимание при покупке машины с пробегом

При выборе подержанного автомобиля важно учитывать множество факторов, влияющих на износ компонентов. Один и тот же двигатель, коробка передач, тормоза и подвеска могут изнашиваться по-разному в зависимости от типа автомобиля, условий эксплуатации и стиля вождения. Например, лёгкий хетчбэк и тяжёлый кроссовер испытывают разную нагрузку на подвеску из-за различий в массе, центре тяжести и условиях эксплуатации. Об этом рассказал руководитель сервисного направления «Рольф» Никита Архипов, передаёт «Российская газета».
Подвеска: нагрузка и качество дорог.
Масса автомобиля влияет на нагрузку на подвеску. У кроссоверов, с их более тяжёлым кузовом, колёсами и увеличенным ходом подвески, нагрузка на сайлентблоки, стойки стабилизатора и амортизаторы выше. Это особенно заметно на плохих дорогах, где тяжёлое колесо передаёт удар на рычаги и опоры.
Средний ресурс компонентов подвески:
Стойки стабилизатора: 40−80 тысяч километров на хороших дорогах, 25−60 тысяч километров в городе и на разбитых дорогах.
Сайлентблоки рычагов: 70−120 тысяч километров на хороших дорогах, 50−90 тысяч километров в городе.
Амортизаторы: 80−130 тысяч километров на хороших дорогах, 60−100 тысяч километров в городе.
Грунтовые дороги, большие грузы и большие колёса могут снизить ресурс подвески на 20−30%.
Сцепление и механическая коробка передач.
Сцепление — один из наиболее изнашиваемых компонентов. Средний ресурс сцепления у легковых автомобилей — 90−160 тысяч километров, а в спокойном трассовом режиме — до 180−220 тысяч километров. Однако у кроссоверов на механической коробке передач сцепление обычно изнашивается быстрее, примерно на 15−30%.
Механическая коробка передач считается одной из самых надёжных трансмиссий, но и она требует внимания. Регулярная проверка уровня масла и состояния деталей помогает избежать серьёзных проблем.
АКПП, роботы и вариаторы.
Гидротрансформаторные АКПП лучше переносят пробки, поскольку гидротрансформатор сглаживает резкие старты, что снижает нагрузку на трансмиссию. Но они чувствительны к перегреву, загрязнённому маслу и редкому обслуживанию.
Роботизированные коробки передач, особенно однодисковые, не любят пробок, так как постоянно работают сцеплением. Преселективные коробки с двумя сцеплениями более надёжны и комфортны, но также чувствительны к перегреву и пробуксовкам.
Сухие роботы в городских условиях требуют замены сцепления уже на 60−110 тысячах километров. Мокрые роботы более выносливы и могут служить до 120−180 тысяч километров при нормальной эксплуатации.
Вариаторы хороши при спокойной езде, но не переносят резких стартов. В городских условиях и на кроссоверах масло в вариаторе рекомендуется менять каждые 40−60 тысяч километров.