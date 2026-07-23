Эксперт Архипов объяснил, на что обратить внимание при покупке машины с пробегом

При выборе подержанного автомобиля важно учитывать множество факторов, влияющих на износ компонентов. Один и тот же двигатель, коробка передач, тормоза и подвеска могут изнашиваться по-разному в зависимости от типа автомобиля, условий эксплуатации и стиля вождения. Например, лёгкий хетчбэк и тяжёлый кроссовер испытывают разную нагрузку на подвеску из-за различий в массе, центре тяжести и условиях эксплуатации. Об этом рассказал руководитель сервисного направления «Рольф» Никита Архипов, передаёт «Российская газета».