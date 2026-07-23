3 ИПК — и точка. Кого коснется перерасчет пенсий с 1 августа 2026 года

Цена одного ИПК на 2026 год установлена правительством в сумме 156,76 рубля. Закон ограничивает количество баллов, которые можно учесть при одном перерасчёте: не более трёх за год. Это значит, что даже если у вас высокая зарплата и фактически вы заработали более трех баллов за 2025 год, при перерасчёте учтут только три. Остальные при этом не переносятся на следующий год — они просто не учитываются.