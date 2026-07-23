В Волгограде задерживают и отменяют рейсы из Москвы

Не повезло пассажирам, планирующим вылет из Москвы на судне авиакомпании «Аэрофлот» в 16:50. Их рейс вовсе был отменен. Из Волгограда тот же борт должен был отправиться обратно в столицу в 17:50, рейс также не состоится.