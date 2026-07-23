Кого коснется перерасчет пенсий с 1 августа 2026 года

С 1 августа 2026 года СФР проведет перерасчет пенсий работающих пенсионеров, это коснётся всех жителей России. Прибавку должны выплатить получателям страховых пенсий по старости и инвалидности. Однако есть ряд условий. Так, выплаты не увеличатся для тех, за кого работодатели в 2025 году не платили страховые взносы. В нюансах разбирался правовой эксперт vlg.aif.ru, заслуженный юрист России Владимир Кудрявцев.
Строго официально: получателей «серых» зарплат повышение не коснётся.
"Перерасчет страховых пенсий производится с 1 августа каждого года на основании закона 400-ФЗ, — разъясняет Владимир Кудрявцев. — Он производится беззаявительно и основывается на учете страховых взносов, которые работодатель уплачивал за работника-пенсионера в предыдущем, 2025-ом календарном году.
Максимальная прибавка к пенсии при перерасчете ограничена законом суммой, эквивалентной 3 индивидуальным пенсионным коэффициентам (ИПК), что в 2026 году составляет 470,28 рублей в месяц.
Перерасчёт проводится для трудоустроенных пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости или инвалидности. Главный критерий — отчисления работодателя в СФР за работника-пенсионера. Если работодатель по каким-то причинам не платил их, пенсионер прибавки не получит.
Ясно, что повышение (перерасчет) пенсионных выплат не коснётся:
тех, кто работал неофициально;
самозанятых, которые не делали добровольных взносов в СФР;
получателей социальной пенсии — для них действует другой механизм повышения выплат.
Перерасчет пособия с августа полагается и получателям пенсий по случаю потери кормильца. Но в данном случае выплаты пересматривают при зачислении на индивидуальный счёт умершего взносов, не учтённых при оформлении пенсионных выплат.
Перерасчёт индексации рознь: чем отличаются эти надбавки.
Следует различать августовский перерасчёт и январскую индексацию — это разные механизмы, которые работают параллельно и независимо друг от друга.
Индексация — это повышение пенсии на фиксированный процент сразу для всех пенсионеров. Так, с 1 января 2026 года страховые пенсии были проиндексированы на 7,6%. С 2027 года планируется проводить две индексации — в феврале и апреле.
Перерасчёт производится в индивидуальном порядке. Прибавка зависит от того, сколько пенсионных баллов человек заработал за прошедший год. Она не одинакова для всех: всё зависит от уровня зарплаты конкретного работающего пенсионера и уплаченных взносов в СФР.
Прибавку рассчитывают так:
Прибавка = количество заработанных баллов × стоимость одного пенсионного коэффициента.
Цена одного ИПК на 2026 год установлена правительством в сумме 156,76 рубля. Закон ограничивает количество баллов, которые можно учесть при одном перерасчёте: не более трёх за год. Это значит, что даже если у вас высокая зарплата и фактически вы заработали более трех баллов за 2025 год, при перерасчёте учтут только три. Остальные при этом не переносятся на следующий год — они просто не учитываются.
Максимальная прибавка: 3 × 156,76 = 470,28 рубля.
Если пенсия не подросла: запросите выписку их ИЛС.
Чтобы получить три ИПК за 2025 год и максимально возможную надбавку в 470 рублей, ваш официальный ежемесячный доход в 2025 году должен был составлять не менее 69 тысяч рублей. Если заработок был меньше, прибавка будет скромнее. Так, при зарплате в 25 тыс. руб. ежемесячно прибавка к пенсионному пособию составит: 1,09 × 156,76 = 170,9 рубля.
Августовский перерасчёт проходит автоматически. Заявлений, визитов в СФР или сбора документов не требуется. Фонд получает сведения о работе и взносах напрямую от работодателей.
Повышенная выплата придёт в обычную дату получения выплаты — в августе 2026 года. Если вы получаете пенсию через банк, деньги поступят на карту. Если через почту — в привычный день доставки.
Если в августе пенсия не выросла, первым делом стоит убедиться, что данные о работе и взносах вообще попали в систему. Сделать это проще всего через выписку из индивидуального лицевого счёта (ИЛС), получив ее через «Госуслуги» или лично в офисе СФР.