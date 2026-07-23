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У пивного клуба «Планета» в Калининграде мужчину ранили ножом в грудь

Максимальное наказание по данной статье предусматривает до двух лет лишения свободы.

В Калининграде полицейские задержали 52-летнего жителя Гурьевска, которого подозревают в нанесении ножевого ранения мужчине возле пивного клуба «Планета» на ул. Черняховского. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что в приемный покой доставили 40-летнего мужчину с колото-резаной раной грудной клетки.

По предварительным данным, ранним утром возле пивного клуба между двумя мужчинами произошел конфликт. Во время словесной перепалки подозреваемый ударил оппонента ножом в грудь.

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали предполагаемого злоумышленника и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). Максимальное наказание по данной статье предусматривает до двух лет лишения свободы.

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