Финансовая неверность: учёные выяснили, почему денежные тайны вредят отношениям

Учёные из США описали феномен финансовой неверности и выяснили, почему он может серьёзно вредить отношениям. Об этом пишет PsyPost.
Под финансовой неверностью понимают ситуацию, когда один из партнёров скрывает от другого важную информацию о деньгах — например, долги, плохую кредитную историю или серьёзные траты. Сам термин предложили специалисты факультета маркетинга Индианского университета в 2020 году. Авторы исследования подчёркивают, что речь идёт не о постоянной черте характера. По их словам, в одних отношениях человек может быть полностью честен, а в других — скрывать финансовые проблемы и решения от партнёра.
«Мы быстро поняли, что в предыдущих научных работах ФН рассматривалась как индивидуальное поведение, но на самом деле она проявляется на уровне взаимодействий в паре, — отметила Дженни Г. Олсон, соавтор исследования. — Поскольку партнёры в отношениях образуют единую систему, всё, что делает один из них, влияет на другого и на пару в целом».
Команда провела два опроса среди 358 супружеских пар. Каждый из участников отдельно отвечал на вопросы о финансовой неверности, качестве отношений и субъективном ощущении финансового благополучия. Как показали результаты, сокрытие денежных проблем и решений снижало удовлетворённость отношениями чаще, чем другие факторы. Исследователи отмечают, что даже негативные черты характера влияли на супругов слабее.
Дополнительные эксперименты показали ещё одну закономерность: в парах, где присутствовала финансовая неверность, оба партнёра реже вели себя финансово грамотно и меньше откладывали деньги.
«Партнёры должны быть на одной волне, — добавила Дженни Г. Олсон. — Если один из партнёров проявляет больше финансовой инициативы, они могут начать преследовать более индивидуальные, а не общие финансовые цели и в конечном итоге столкнуться с ухудшением благополучия в паре».