Финансовая неверность: учёные выяснили, почему денежные тайны вредят отношениям

Под финансовой неверностью понимают ситуацию, когда один из партнёров скрывает от другого важную информацию о деньгах — например, долги, плохую кредитную историю или серьёзные траты. Сам термин предложили специалисты факультета маркетинга Индианского университета в 2020 году. Авторы исследования подчёркивают, что речь идёт не о постоянной черте характера. По их словам, в одних отношениях человек может быть полностью честен, а в других — скрывать финансовые проблемы и решения от партнёра.