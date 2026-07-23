Суд на Дону рассмотрит иск ФНС к производителю радиаторов на 322 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области принял к производству иск Межрайонной ИФНС России № 23 по Самарской области к ООО «Форте Пром Стил ГМБХ» об обращении взыскания на заложенное имущество в пределах задолженности на 322,3 млн руб. Информация об этом опубликована в картотеке дела.