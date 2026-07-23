Фильм о красноярской летчице покажут на фестивале в Австралии

Документальный фильм «Небо Ирины Марковой» о красноярской летчице-спортсменке Ирине Марковой стал участником международного кинофестиваля авиационной тематики Flightfest 2026.
Фестиваль пройдет с 11 по 13 сентября в Квинсленде в Австралии, на площадке аэропорта Бандаберг. Он объединяет фильмы, посвященные авиации, небу и людям, чья жизнь связана с полетами. Картину создали в «Енисей кино». Её героиня Ирина Маркова является мастером спорта СССР по самолетному спорту, многократным призером и абсолютной победительницей чемпионатов России по высшему пилотажу.
Маркова летает с 1985 года. В фильме использованы ее личный рассказ, архивные фотографии и кадры полетов. Все это складывается в историю о человеке, для которого авиация стала делом жизни.
Отбор фильма на международный фестиваль стал значимым событием для красноярской документалистики.