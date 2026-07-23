Бойцы швейной бригады Трудового отряда главы города готовят к отправке новую партию вещей для бойцов СВО

В Красноярске бойцы швейной бригады Трудового отряда главы города готовят к отправке новую партию помощи для участников специальной военной операции. На базе «Добро. Центра» Красноярского техникума промышленного сервиса и Центра творческого развития «Мастерица» подростки шьют вещи для военнослужащих.
За 2,5 месяца они раскроили 60 дождевиков, сшили 40 вещмешков, сплели 50 маскировочных костюмов. При выборе изделий для изготовления ребята опираются на потребности бойцов. Летом, пока много листвы, солдатам особенно нужны маскировочные костюмы «Леший».
«Я с 14 лет в швейной бригаде. Научилась работать с разными тканями и машинками. Сейчас шью всё: от балаклав до дождевиков. Самая тонкая работа — маскировочный костюм. Сначала нужно сделать сотни лент, потом соединить их в рукава, капюшон и спинку. На каждую деталь уходит время, но когда знаешь, для чего это, — время летит незаметно», — рассказала Вероника Рычкова, боец швейной бригады ТОГГ.
Подростки трудятся на базе некоммерческой организации «Мастерица» в Советском районе. Швейная бригада из пяти человек работает с мая по август. Для ребят это не только шанс освоить профессию, но и возможность осознать: каждая сшитая вещь — приносит реальную помощь.
«Летом рабочий день длится четыре часа, осенью и весной — около 2 часов. Ребята учатся кроить и шить, эти навыки помогают им в дальнейшей жизни. Каждый боец швейной бригады знает, что его помощь для солдат бесценна», — рассказала Анастасия Кашникова, волонтёр некоммерческой организации «Мастерица».
Часто ребята вкладывают в посылки открытки для бойцов СВО с личными пожеланиями. Сегодня с ребятами встретился ветеран боевых действий Дмитрий Работников. Он лично поблагодарил ребят за труд.
«Каждый раз, когда приходит гуманитарная помощь, чувствуется поддержка тыла, “запах дома”. Это придает сил и заряжает на Победу! Маскировочные костюмы сразу идут в дело, чтобы сохранить жизни бойцов на заданиях. А открытку с тёплыми словами от земляков, полученную на СВО, я храню до сих пор», — отметил Дмитрий.
После того как подростку исполняется 18 лет, он не может продолжить работу в качестве бойца ТОГГ, но такие ребята, как правило, становятся участниками волонтёрских движений и продолжают оказывать помощь фронту. В Красноярске сложилось крепкое сообщество волонтёров тыла. Это порядка 100 объединений и 5 тысяч добровольцев, которые помогают приблизить Победу.
Записаться в швейную бригаду можно через группу Трудового отряда в главы города в социальной сети «ВКонтакте».