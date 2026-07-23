Бойцы швейной бригады Трудового отряда главы города готовят к отправке новую партию вещей для бойцов СВО

«Я с 14 лет в швейной бригаде. Научилась работать с разными тканями и машинками. Сейчас шью всё: от балаклав до дождевиков. Самая тонкая работа — маскировочный костюм. Сначала нужно сделать сотни лент, потом соединить их в рукава, капюшон и спинку. На каждую деталь уходит время, но когда знаешь, для чего это, — время летит незаметно», — рассказала Вероника Рычкова, боец швейной бригады ТОГГ.