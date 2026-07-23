В региональном парламенте открылась выставка к 40-летию Нижегородского Совета женщин

23 июля в галерейном пространстве Законодательного Собрания Нижегородской области открылась выставка, посвящённая 40-летию региональной общественной организации «Нижегородский Совет женщин». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Заксобрания.
Экспозицию приурочили к юбилею местного отделения Союза женщин России, которое на протяжении десятилетий реализует социальные инициативы в регионе. Выставку открыли председатель комитета Заксобрания по социальным вопросам Наталья Смотракова и депутат, руководитель аппарата регионального парламента Максим Ребров. В церемонии также приняли участие депутаты, общественники и активистки женского движения.
Нижегородский Совет женщин был создан в 1986 году в Горьковской области по инициативе Валентины Терешковой и Зои Пуховой. Изначально организация занималась повышением статуса женщин, укреплением семьи, защитой детства и поддержкой местных женских объединений. За 40 лет эти направления не только сохранились, но и получили развитие в новых проектах. Сегодня Совет женщин реализует более 20 социальных инициатив, проводит сотни мероприятий в год и оказывает реальную помощь многодетным семьям, детям из детских домов и жителям сельских территорий. Среди наиболее известных проектов — конкурс «Нижегородская семья», Губернаторская ёлка, акция «Скоро в школу», а также инициативы «Стратегия успеха сельской семьи», «Консолидация», «Здоровье с детства» и «Сердце семьи».
На выставке представлены работы 26 художниц из 12 районов Нижегородской области, всего экспонируется 31 картина. Посетители могут увидеть живопись, графику, реализм, а также вышивку, лоскутное шитьё и батик. По словам организаторов, каждая работа передаёт особый взгляд на мир и любовь к родному краю. Экспозиция будет открыта до 10 августа, вход свободный.
Ранее сообщалось, что выставка-ярмарка нижегородских художников откроется в арт-пространстве «36 гвоздей».
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