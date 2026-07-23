В региональном парламенте открылась выставка к 40-летию Нижегородского Совета женщин

Нижегородский Совет женщин был создан в 1986 году в Горьковской области по инициативе Валентины Терешковой и Зои Пуховой. Изначально организация занималась повышением статуса женщин, укреплением семьи, защитой детства и поддержкой местных женских объединений. За 40 лет эти направления не только сохранились, но и получили развитие в новых проектах. Сегодня Совет женщин реализует более 20 социальных инициатив, проводит сотни мероприятий в год и оказывает реальную помощь многодетным семьям, детям из детских домов и жителям сельских территорий. Среди наиболее известных проектов — конкурс «Нижегородская семья», Губернаторская ёлка, акция «Скоро в школу», а также инициативы «Стратегия успеха сельской семьи», «Консолидация», «Здоровье с детства» и «Сердце семьи».