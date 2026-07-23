Стоматолог раскрыл, как именно генетика влияет на здоровье зубов

Кроме того, специалист отметил, что если у ближайших родственников есть адентия — отсутствие зачатков постоянных зубов, то она теоретически может проявиться у ребенка. В шесть-семь лет ортопантомограмма покажет все зачатки, и при их отсутствии важно максимально долго сохранять молочный зуб, пояснил Корякин. Он добавил, что генетические тесты помогают выявить риск развития кариеса, пародонтита и склонность к воспалениям.