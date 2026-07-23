Стоматолог раскрыл, как именно генетика влияет на здоровье зубов

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Генетика может определять устойчивость зубов к кариесу, и если она низкая, зубы будут более уязвимы к разрушению даже при хорошей гигиене, рассказал стоматолог-ортопед, хирург, имплантолог, основатель «Клиники доктора Корякина» Артем Корякин.
«Генетика может определять так называемую кариес-резистентность — устойчивость зубов к кариесу. Если она низкая, зубы будут более уязвимы к разрушению даже при хорошей гигиене», — пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Корякина.
По словам стоматолога, сами заболевания, включая кариес и пародонтит, напрямую не наследуются — передаются лишь предрасположенность к ним. Наследственный характер могут носить размер и форма зубов, цвет эмали, глубина фиссур, строение прикуса, а также некоторые тяжелые нарушения, например несовершенный амелогенез, добавил Корякин. При генетической предрасположенности к неправильному прикусу вредные привычки, например сосание пальца, могут быстрее привести к его формированию, пояснил врач.
«С такими особенностями важно посещать стоматолога раз в три месяца для профилактических осмотров, профессиональной гигиены и фторирования», — подчеркнул Корякин.
Кроме того, специалист отметил, что если у ближайших родственников есть адентия — отсутствие зачатков постоянных зубов, то она теоретически может проявиться у ребенка. В шесть-семь лет ортопантомограмма покажет все зачатки, и при их отсутствии важно максимально долго сохранять молочный зуб, пояснил Корякин. Он добавил, что генетические тесты помогают выявить риск развития кариеса, пародонтита и склонность к воспалениям.