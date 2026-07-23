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Компания из Сахалинской области ускорила производство бетона

На предприятии провели всесторонний анализ рабочих процессов.

Предприятие «СахБа» из Сахалинской области увеличило скорость производства бетона благодаря участию в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в министерстве экономического развития региона.

Компания провела всесторонний анализ производственных процессов и разработала комплекс мер, направленных на повышение эффективности и оптимизацию работ. Основные достижения этого этапа — сокращение времени производства бетона на 71,2% и рост производительности труда на 71,5%.

«В ходе диагностики мы выявили ключевые проблемные зоны и разработали комплекс мер по их устранению. Внедрили систему автономного обслуживания оборудования, оптимизировали логистические процессы и повысили уровень автоматизации. Особое внимание уделили сокращению простоев и повышению качества продукции», — прокомментировала руководитель проектов регионального центра компетенции Екатерина Феоктистова.

Предприятие также усилило кадровый состав: 29 сотрудников прошли тренинги по бережливому производству. Кроме того, была сформирована рабочая команда с двумя инструкторами — они займутся внедрением улучшений и оптимизацией производственных решений.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.