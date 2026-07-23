«Жить страшно»: семьи из дома в Пионерском уехали из своих квартир и снимают жильё из-за протекающей крыши (видео)

В Пионерском жильцы дома № 3 по улице Донской четыре года не могут добиться ремонта кровли. Из-за протечек квартиры на верхних этажах заливает водой. Об этом «Клопс» сообщили жители.
Пришлось съехать.
По словам жильцов, крыша прохудилась четыре года назад. После каждого дождя дом в воде. Чтобы избежать потопа, приходится подставлять тазики.
Наиболее сложная ситуация — у жильцов пятого этажа. Из-за постоянной сырости стены покрылись плесенью. Обои отвалились. Вода льётся через проводку, создаётся угроза короткого замыкания.
Несколько семей, среди членов которых есть ветераны боевых действий, были вынуждены временно снять другое жильё. Оставаться в промокших комнатах стало просто небезопасно.
«Жить в этих квартирах страшно. Вода с пятого этажа уже дошла до третьего. Впереди осень и зима, а мы не понимаем, что будет дальше», — сообщил один из жильцов Владимир (имя изменено — ред.).
Сначала банкротство, потом игнор.
Жильцы сперва пытались решить проблему через свою управляющую компанию. Однако организация вскоре объявила о банкротстве. После этого дом несколько месяцев оставался без управления. По итогам конкурса его обслуживанием занялась новая УК.
«Летом 2025 года нам сказали, что материалы закуплены и большие дыры в крыше залатают. После этого — тишина. Сейчас дозвониться в управляющую компанию практически невозможно», — рассказал собеседник «Клопс».
Деньги есть, ремонта нет.
Жильцы также пожаловались в областной Фонд капитального ремонта. Сам дом считается сравнительно новым — он построен лишь в 2005 году. В ФКР людям сообщили, что ремонт крыши запланирован только на 2038 год.
«Столько ждать было нельзя. За это время дом разрушился бы и мы бы остались без жилья», — подчеркнули Владимир.
После обращения одного из ветеранов боевых действий в ФКР на ремонт кровли было выделено 8,8 млн рублей.
«С момента выделения средств прошло уже восемь месяцев, но никаких работ нет. Трижды проводились торги, однако подрядчики не согласились выполнять ремонт за эту сумму», — рассказал собственник квартиры.
«Результата не видим».
Собственники утверждают, что направляли обращения во все инстанции, в том числе в местную администрацию, прокуратуру. Жильцы самостоятельно заказали экспертизу состояния кровли.
«У всех есть наши документы, обращения, запросы. Все знают о проблеме, но результата мы пока не видим», — с сожалением констатируют жители.
В Калининграде из-за разрушенной кровли вполне крепкий дом стал аварийным.