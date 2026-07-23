Минцифры порекомендовало устанавливать российские сертификаты безопасности

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Минцифры РФ на фоне того, что некоторые российские сайты начали сообщать об ошибках при работе в иностранных браузерах из-за отзывов сертификатов зарубежными удостоверяющими центрами, рекомендовало установить российский сертификат безопасности, говорится в сообщении ведомства.
«При отзыве зарубежных SSL-сертификатов российские сайты могут некорректно открываться в иностранных браузерах, а соединение с сервисами может отображаться как небезопасное. Некоторые ресурсы уже сообщили о возможной недоступности и ошибках при подключении из-за отзывов сертификатов иностранными удостоверяющими центрами», — рассказало Минцифры.
«Чтобы сохранить защищенный доступ к российским сайтам, онлайн-магазинам, банкам, маркетплейсам и другим ресурсам, рекомендуем установить сертификаты безопасности Минцифры», — говорится в сообщении министерства.
Кроме того, Минцифры напомнило, что сертификаты безопасности подтверждают, что сайт настоящий, и защищают передачу данных между пользователем и ресурсом. Браузер проверяет сертификат сайта и цепочку доверия до удостоверяющего центра, который его выпустил. Однако, если проверка не проходит, сайт может не открыться или показать предупреждение о проблемах с безопасностью.
Ведомство добавило, что корневой и выпускающий сертификаты можно установить как на компьютер, так и на смартфон. Ознакомиться с подробной инструкцией и скачать сертификаты можно на портале «Госуслуги».
«Сертификаты безопасности Минцифры действуют с 2022 года. Они работают так же, как сертификаты, которые выпускают зарубежные удостоверяющие центры. Их установка безопасна и не влияет на работу устройства», — прокомментировало Минцифры.