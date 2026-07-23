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В донской столице полиция начала проверку из-за сообщений о массовой драке

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону полиция разбирается в массовой драке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области. Сигнал о крупной потасовке поступил из Первомайского района донской столицы. Стражи порядка уже начали восстанавливать хронологию событий и искать зачинщиков. Сейчас оперативники опрашивают возможных свидетелей и вычисляют всех участников конфликта. По итогам сбора материалов ведомство даст строгую правовую оценку произошедшему и примет итоговое решение.