В донской столице полиция начала проверку из-за сообщений о массовой драке

В Ростове-на-Дону полиция разбирается в массовой драке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области. Сигнал о крупной потасовке поступил из Первомайского района донской столицы. Стражи порядка уже начали восстанавливать хронологию событий и искать зачинщиков. Сейчас оперативники опрашивают возможных свидетелей и вычисляют всех участников конфликта. По итогам сбора материалов ведомство даст строгую правовую оценку произошедшему и примет итоговое решение.