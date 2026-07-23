В деревне Прикамья поставили остановку после вмешательства прокуратуры

Остановку общественного транспорта установили в деревне Копыловка после вмешательства прокуратуры, сообщили в надзорном ведомстве.
В мае в сети появилась информация о том, что из-за отсутствия остановочного павильона и подъездной площадки автобус в деревню не заезжает. В результате жители вынуждены ходить в соседний населённый пункт пешком. Следователи возбудили уголовное дело.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования, исполнение поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Проблему подняли местные жители, а также региональный штаб Общероссийского народного фронта. Прокуратура провела проверку и установила, что отсутствие остановочного павильона создавало неудобства и ограничивало доступ к общественному транспорту.
По результатам проверки прокурор внёс представление в КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края. Нарушения устранены — остановочный пункт оборудован.