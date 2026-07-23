«Забег в ползунках» состоялся в Магадане

Соревнования «Забег в ползунках» прошли в Магадане. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в управлении проектной деятельности правительства региона.
На соревновательную трассу в спорткомплексе «Территория спорта» вышли 30 маленьких атлетов в возрасте от 6 до 12 месяцев. Главным на дистанции была не только скорость, но и поддержка близких.
«Это уникальный проект, который мы организовали совместно с правительством Магаданской области и министерством здравоохранения, потому что он идет в векторе региональной программы “Репродуктивное здоровье”. Важно отметить, что данная инициатива полностью соответствует целям и задачам национального проекта “Продолжительная и активная жизнь”», — прокомментировал депутат Магаданской городской думы Игорь Рыженков.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.