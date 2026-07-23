В Центре имени Кадышева в Хакасии обновили концертный зал

Ремонтные работы при поддержке нацпроекта «Семья» завершили в концертном зале Национального центра народного творчества имени С. П. Кадышева в Хакасии. Об этом сообщили в министерстве культуры республики.
Реконструкция стала возможна благодаря победе в прошлогоднем всероссийском конкурсе среди домов культуры. В текущем году центр получил средства на проведение ремонтных работ. Это позволило не только провести текущий ремонт большого зала, но и закупить современное звуковое оборудование. Кроме того, полностью обустроен детский культурно‑просветительский центр «Ойын» («Игра»).
«Приглашаем наших дорогих зрителей посетить мероприятия Национального центра народного творчества имени С. П. Кадышева — они стартуют уже 28 августа! И, конечно, мы с радостью ждем всех друзей на праздничное открытие 88‑го творческого сезона, которое состоится 9 октября!» — сказала директор учреждения Анна Шаламова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.