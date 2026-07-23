Генпрокуратура назвала самые опасные места в минском метро

За первое полугодие 2026 года в минском метро было зарегистрировано 100 происшествий с пассажирами, из которых 62 — с получением травм. В частности, произошло семь падений на пути — три по состоянию здоровья и четыре — по причине нарушения правил пользования метрополитеном и личной неосторожности.