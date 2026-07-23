Генпрокуратура назвала самые опасные места в минском метро

Генеральная прокуратура назвала самые опасные места в минском метро.
За первое полугодие 2026 года в минском метро было зарегистрировано 100 происшествий с пассажирами, из которых 62 — с получением травм. В частности, произошло семь падений на пути — три по состоянию здоровья и четыре — по причине нарушения правил пользования метрополитеном и личной неосторожности.
«В частности, наибольшее количество происшествий зафиксировано на эскалаторах, в переходах, вестибюлях, на платформах, при открытии и закрытии дверей поезда, а также в его вагонах», — отметили в Генпрокуратуре.
Так, пассажиры пытались зайти в поезд уже после объявления о закрытии дверей. Также выявлены случаи, когда на станциях и в переходах метрополитена ездили на велосипедах, роликовых коньках и иных подобных средствах.
К примеру, пассажир, обгонявший людей по лестнице эскалатора станции метро «Молодежная», потерял равновесие и упал. Он получил травму руки.
На станции метро «Спортивная» один из пассажиров зашел за ограничительную линию на платформе, взялся за ограждение, и, несмотря на предупреждения дежурного по станции, пошел в направлении станции «Кунцевщина».
На станции «Малиновка» белорус спрыгнул на рельсы за наушниками, которые туда попали. На платформу он смог подняться самостоятельно.
В двух указанных случаях сотрудники метрополитена снимали напряжение в 825 вольт с контактного рельса, и тяжких последствий для пассажиров не наступило.
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Кстати, первые данные о станциях четвертой линии метро и сроках ее строительства озвучили в Минске.
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