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В 2026 году Бурятия закупила 10 видеокамер для мониторинга лесов

Они позволяют курглосуточно контролировать ситуацию.

Еще 10 видеокамер для мониторинга лесов установили в Бурятии в 2026 году. Система «Лесохранитель» в регионе развивается в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Всего в лесах Бурятии работает 51 видеокамера. Они позволяют дистанционно контролировать ситуацию в лесном фонде на площади около 10 млн га в круглосуточном режиме.

Первые 10 купольных камер заработали в апреле 2020 года. Проект развивается. Перед началом пожароопасного сезона специалисты устанавливают новые видеокамеры и подключают их к системе «Лесохранитель» по оптическим линиям связи или с помощью беспроводных модемов.

В 2026 году на протяжении всего пожароопасного сезона система следит за лесами в пригороде Улан-Удэ и 19 районах Бурятии. Камеры фиксируют любое задымление днем и ночью, даже при неблагоприятных погодных условиях.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.