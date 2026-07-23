В 2026 году Бурятия закупила 10 видеокамер для мониторинга лесов

Еще 10 видеокамер для мониторинга лесов установили в Бурятии в 2026 году. Система «Лесохранитель» в регионе развивается в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Всего в лесах Бурятии работает 51 видеокамера. Они позволяют дистанционно контролировать ситуацию в лесном фонде на площади около 10 млн га в круглосуточном режиме.
Первые 10 купольных камер заработали в апреле 2020 года. Проект развивается. Перед началом пожароопасного сезона специалисты устанавливают новые видеокамеры и подключают их к системе «Лесохранитель» по оптическим линиям связи или с помощью беспроводных модемов.
В 2026 году на протяжении всего пожароопасного сезона система следит за лесами в пригороде Улан-Удэ и 19 районах Бурятии. Камеры фиксируют любое задымление днем и ночью, даже при неблагоприятных погодных условиях.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.