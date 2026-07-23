Матери погибшего на СВО прикамца вручили Звезду Героя России

Лев Цибизов родился в Пермском крае, окончил техникум, получив специальность сварщика-слесаря. Принимал участие в СВО в должности командира разведгруппы 3-й отдельной гвардейской Варшавско-Берлинской бригады специального назначения. В ноябре 2024 года его группа, направляясь через минное поле, попала под сбросы с вражеских беспилотников. Получив осколочное ранение, Лев Цибизов продолжил командовать группой и сбил огнем два дрона с боеприпасами, дав возможность бойцам занять оборону. Когда противник обрушил на укрепление не менее 16 атак с БПЛА, в критический момент боя Лев Цибизов накрыл собой гранату. Тяжело раненый, он дал группе приказ на отход и до последнего оставался на позиции, сдерживая натиск противника. Указом президента России гвардии прапорщику Льву Цибизову присвоено звание Героя России Федерации посмертно.