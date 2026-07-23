В Красноярске наладили выпуск стальных задвижек собственного производства

Красноярский завод трубопроводной арматуры выпустил первые образцы стальных задвижек собственного производства. Об этом сообщил губернатор Михаил Котюков. Раньше такие изделия закупали в Китае, теперь их будут производить в крае.
Продукция необходима энергетике, горнодобыче, нефтегазовой отрасли, металлургии, машиностроению и строительству. На заводе выстроен полный цикл: от проектирования и изготовления литейных форм до испытаний готовой продукции. Благодаря цифровым технологиям специалисты могут проверить качество и повысить надёжность изделий ещё на этапе разработки. Большая часть оборудования и комплектующих — российского производства.
«Мы решили производить арматуру здесь, в Красноярском крае. Наши компетенции позволяют закрыть большие потребности рынка», — отметил генеральный директор Леонид Афоничев.
Губернатор подчеркнул, что это важный шаг к укреплению технологического суверенитета страны. Новое производство создаст рабочие места и снизит зависимость от импорта.
Ранее мы сообщали, что в Красноярске выйдет на маршрут первый троллейбус местной сборки.