В Красноярске наладили выпуск стальных задвижек собственного производства

Продукция необходима энергетике, горнодобыче, нефтегазовой отрасли, металлургии, машиностроению и строительству. На заводе выстроен полный цикл: от проектирования и изготовления литейных форм до испытаний готовой продукции. Благодаря цифровым технологиям специалисты могут проверить качество и повысить надёжность изделий ещё на этапе разработки. Большая часть оборудования и комплектующих — российского производства.