Более 70 регионов России подключились к проекту «Кадры для беспилотных авиационных систем»

«Когда работаешь с дронами, даже если разрабатываешь ПО, нужно понимать как он устроен, какие в нем есть узлы для того, чтобы быстро решать постоянно возникающие проблемы, а также, чтобы лучше понимать, как и в какую сторону разрабатывать ПО. Тот момент, что обучение у меня связано с механикой, а механика — это работа с теоретической составляющей механических систем, мне сильно помогает, потому что я лучше понимаю всю суть устройства и полета дрона. Гибридному специалисту намного легче перестроиться и быть гибким в различных ситуациях», — поделился разработчик БАС в компании «Сверх» Владимир Кузнецов.