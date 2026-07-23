«ТНС энерго Воронеж» выплатило 468 млн рублей дивидендов

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «ТНС энерго Воронеж» было зарегистрировано в Воронеже в 2004 году. Основной вид деятельности — торговля электроэнергией. Уставный капитал — 30 млн руб. Входит в ПАО «Группа компаний “ТНС энерго”». Согласно отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за первое полугодие 2026 года, 86,41% компании принадлежит головной структуре группы, еще 3,93% — ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», 3,86% — ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород», менее 1% — ПАО «ТНС энерго Кубань». ПАО «Группа компаний “ТНС энерго”» в свою очередь контролируется столичным АО «Финальянс СТ» (30% акций) и кипрским Sunflake Limited (28,26%). По итогам 2025 года выручка «ТНС энерго Воронеж» выросла на 12%, с 36,9 млрд до 42,1 млрд руб., чистая прибыль — на более заметные 79%: с 707 млн до 3,3 млрд руб.