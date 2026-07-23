В Тамбовской области проследят за компаниями с крайне низкими зарплатами

По данным регионального министерства труда и занятости, всего до конца 2026 года требуется легализовать трудовые отношения 7,7 тыс. человек. Это почти на 3,1 тыс. больше показателя 2025-го. Легализация занятости означает, что люди, которые прежде работали без официального оформления, получили законный трудовой статус. Работодатели заключают с ними трудовые договоры, а граждане, которые работают на себя, регистрируются как индивидуальные предприниматели или самозанятые.