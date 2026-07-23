В конце августа в Забайкалье откроют «Большую Сухотинскую тропу»

«Большая Сухотинская тропа» будет открыта в конце августа на территории этно-археопарка «Сухотино» в Забайкальском крае. Маршрут создается в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Тропа длиной в 16 км является частью первого этапа большого проекта по созданию этно-археопарка. Также там построили музейный комплекс, этно-деревню с эвенкийскими чумами и бурятскими юртами, амфитеатр на две тысячи человек, локации под кемпинг-поселки.
«Главным событием августа станет открытие “Большой Сухотинской тропы” протяженностью 16 километров. Также у нас готов аудиогид. С историей Забайкалья, Титовской сопки и самого этно-археопарка можно ознакомиться прямо во время прогулки», — поделилась министр науки и профессионального образования Забайкалья Наталья Викулова.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.