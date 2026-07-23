Центр помощи «Честный знак» Приамурья помог более чем 200 предпринимателям

«Чаще всего предприниматели приходят с вопросами о том, нужно ли маркировать конкретные товары, как зарегистрироваться в системе “Честный знак”, заказать и нанести коды маркировки, а также как работать с электронным документооборотом и прослеживать коды», — отметила руководитель регионального центра «Мой бизнес» Татьяна Ситникова.