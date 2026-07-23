Центр помощи «Честный знак» Приамурья помог более чем 200 предпринимателям

Специалисты центра помощи «Честный знак» в Благовещенске за три месяца проконсультировали более 200 предпринимателей. Учреждение было создано в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в правительстве Амурской области.
«Чаще всего предприниматели приходят с вопросами о том, нужно ли маркировать конкретные товары, как зарегистрироваться в системе “Честный знак”, заказать и нанести коды маркировки, а также как работать с электронным документооборотом и прослеживать коды», — отметила руководитель регионального центра «Мой бизнес» Татьяна Ситникова.
По словам специалистов центра помощи «Честный знак», пик обращений приходится на момент введения обязательной маркировки для новых товарных групп. В такие периоды поток предпринимателей, которым нужна оперативная помощь, заметно возрастает.
Консультации в центре бесплатные, но требуют предварительной записи. При этом, если у предпринимателя возникают дополнительные вопросы, специалисты не отказывают в повторной помощи — даже в формате онлайн-консультаций через мессенджеры.
«Появление центра маркировки в Амурской области — это своевременный и необходимый шаг. Система “Честный знак” становится обязательной для все большего числа товарных групп, и бизнесу нужна понятная, доступная поддержка на местах», — прокомментировала министр экономического развития Амурской области Оксана Кукшенева.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.