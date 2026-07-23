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Обочечников на Приморском кольце снова начнут штрафовать с помощью камер

Фоторадары стоят на разных отрезках трассы.

Источник: Клопс.ru

На Приморском кольце снова будут фиксировать не только превышение скорости: несколько камер в сторону Светлогорска и Калининграда теперь замечают и движение по обочине. Об этом «Клопс» рассказали в Госавтоинспекции.

Фоторадары стоят на разных отрезках трассы, среди них — 9-й, 16-й, 22-й и 33-й километры. Здесь будут попадаться не только лихачи, но и припарковавшиеся в зоне действия знака 3.27 «Остановка запрещена», и едущие по обочине.

Летом это особенно чувствительная тема. В часы пик поток на курорты и обратно становится плотным. Часть водителей пытается объезжать заторы.

Несколько лет назад подобный инцидент закончился тяжёлыми травмами для одного из его участников.

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