Казахстан сократил добычу нефти из-за приостановки работы терминала КТК

Министерство энергетики Казахстана объявило о временном снижении объемов добычи нефти. Причиной такого решения стала приостановка отгрузки сырья на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), вызванная требованиями безопасности.
19 июля атаке беспилотников ВСУ подверглись два танкера на нефтетерминале «Каспийского трубопроводного консорциума» в Черном море. Оба судна сохранили плавучесть, разлива нефти в результате инцидента не произошло.
Казахстанские власти находятся в постоянном взаимодействии с руководством КТК для возобновления экспортных поставок. На фоне произошедшего Астана потребовала прекратить атаки на объекты своей инфраструктуры и призвала страны-партнеры осудить подобные действия. Аналогичный призыв к участникам консорциума озвучило руководство КТК, подчеркнув необходимость разработки совместных мер для предотвращения новых ударов.