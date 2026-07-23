Казахстан сократил добычу нефти из-за приостановки работы терминала КТК

Казахстанские власти находятся в постоянном взаимодействии с руководством КТК для возобновления экспортных поставок. На фоне произошедшего Астана потребовала прекратить атаки на объекты своей инфраструктуры и призвала страны-партнеры осудить подобные действия. Аналогичный призыв к участникам консорциума озвучило руководство КТК, подчеркнув необходимость разработки совместных мер для предотвращения новых ударов.